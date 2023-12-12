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        Kırklareli'nde insan kaçakçılığından yargılanan sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kırklareli'nde kiralık otomobille "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:18
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        Kırklareli'nde insan kaçakçılığından yargılanan sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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        Kırklareli'nde kiralık otomobille "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kırklareli 1. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.G. ile avukatı katıldı.

        Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Sanık B.G. savunmasında, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı için pişman olduğunu söyledi.

        İstanbul'dan korsan taksicilik yapmak için otomobil kiraladığını iddia eden B.G, Kırklareli'ne gezmek amacıyla geldiğini ve dönüş masraflarını çıkarmak için de müşteri aradığını savundu.

        Pınarhisar ilçesinden Kırklareli'ne geldiği sırada yol kenarında 5-6 kişilik grubun el işareti yaptığını ve yanlarında durduğunu ileri süren B.G, "Çok az Türkçe konuşabiliyorlardı, İstanbul'a gitmek istediklerini söylediler ve araca aldım. Kontrol noktasında polislerin beni durdurmaya çalıştığını duymadım. İstanbul istikametine çıktığımda arkamdan gelen polisleri gördüm ve durdum. O sırada araçtakilerden biri hariç hepsi kaçtı. Ben de aracın yanında polisleri bekledim." ifadelerini kullandı.

        B.G, tahliyesini istedi.

        Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanık B.G'nin "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını isteyerek, tahliyesini talep etti.

        Duruşmada, sanığın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarpıtılmasına ve tahliyesine karar verildi.

        - İddianameden

        Soruşturma kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 25 Eylül'de Pınarhisar kavşağındaki kontrol noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurmak istemiş, kaçan sürücü B.G. ile otomobildeki 7 düzensiz göçmenden 1'i kovalamacayla yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, B.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        İddianamede ayrıca, sanığın düzensiz göçmenleri Kırklareli'nden İstanbul'a götürmek için kişi başı 5 bin liraya anlaştığı bilgisine yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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