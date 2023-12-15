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        Pınarhisar Kaymakamı Çanakcıoğlu, kazazedeleri hastanede ziyaret etti

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:47
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        Pınarhisar Kaymakamı Çanakcıoğlu, kazazedeleri hastanede ziyaret etti
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Çanakcıoğlu, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden yaralılar hakkında İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten bilgi aldı.

        Kazazedeler ile bir süre görüşen Çanakcıoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Dün, Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında yolcu minibüsü ile otomobil çarpışmış, kazada araç sürücüleri ile yolcu minibüsünde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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