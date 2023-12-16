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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:24
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte sabah başlayan yağış, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimleriyle Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda tipi şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

        Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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