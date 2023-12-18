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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit Bayram Tuğrul Doğan'ın Evrenli köyündeki annesi Nebiye ve ağabeyi Nevzat Doğan'ı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:40
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit Bayram Tuğrul Doğan'ın Evrenli köyündeki annesi Nebiye ve ağabeyi Nevzat Doğan'ı evinde ziyaret etti.

        Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletinin birer emanetleri olduğunu ifade etti.

        Özdemir, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ederek bir araya geldiğini kaydetti.

        - Çiftçilere eğitim verildi

        Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik gece eğitimleri düzenlendi.

        Kuştepe köyü ile Hıdırca köylerinde düzenlenen eğitimlerde, üreticilere 2024 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvuruları, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, sözleşmeli üretim, tarımsal üretim planlamaları hakkında bilgiler verildi.

        Eğitimlere Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile üreticiler katıldı.

        Doğan, ilçeye bağlı tüm köylerde eğitimlerin verileceğini kaydetti.

        - Tarımsal sulama desteklemesi

        Kırklareli'nde çiftçilere tarımsal sulama desteklemesi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanan 997 üreticiye tarımsal sulama desteklemesi verildiği bildirildi.

        Kentte çiftçilere toplamda 7 milyon 86 bin 375 lira 50 kuruş destekleme verildiği belirtilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerinin devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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