Kırklareli'nde bir haftada 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15-21 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

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