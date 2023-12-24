Pınarhisar'da yerli buğday tohum çeşitleri için deneme alanı oluşturuldu
Pınarhisar'da yerli buğday tohum çeşitlerinden oluşturulan deneme alanlarında inceleme yapıldı.
Pınarhisar'da yerli buğday tohum çeşitlerinden oluşturulan deneme alanlarında inceleme yapıldı.
Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli buğday tohum çeşitlerinden deneme alanı oluşturuldu.
Deneme alanlarına "Abide", "Albaşak" ve "Köprülü" çeşitleri ekildi.
Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli yerli buğday çeşitlerinin çimlenme ve gelişim süreci takip etti.
Ekipler incelemelerin ardından üreticilerden bilgi alındı.
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