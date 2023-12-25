Kırklareli'nde polisten kaçan sürücünün kullandığı araçta 2 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, polisten kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.

İkaza uymayan sürücünün kullandığı araç, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçtaki 2 düzensiz göçmen, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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