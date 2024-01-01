Demirköy ilçesinde şehirler arası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Polis ile jandarma ekipleri ilçe girişinde otobüs sürücülerinin evraklarını kontrol etti.

Denetimlerde yolcularında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

- Tarım ve Orman Müdürü Karaca'ya ziyaret

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Cerit'e bilgi verdi.

Cerit ise Karaca'ya çalışmalarında başarılar diledi.

- Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplandı

Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında sağlık müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin faaliyetleri değerlendirildi.

Evde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkin yürütülmesi için çalıştıklarını ifade eden Cerit, hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini söyledi.