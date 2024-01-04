Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığına karışan sağlık çalışanına 4 yıl 2 ay hapis cezası

        Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yargılanan sağlık çalışanı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığına karışan sağlık çalışanına 4 yıl 2 ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde ambulansla göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yargılanan sağlık çalışanı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık acil tıp teknisyeni E.A. ile sanık avukatı katıldı.

        Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        İddianamede, sanık E.A'nın hasta nakil ambulansı ile 4 düzensiz göçmeni İstanbul'dan 200 avro karşılığında Kırklareli'ne getirdiği iddiası yer aldı.

        Sanık E.A, savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ne arkadaşını görmek için yola çıktığını ileri sürdü.

        Yolda yardım isteyen göçmenlerle karşılaştığını iddia eden E.A, "Havanın soğuk olması ve çaresiz görünmeleri nedeniyle belirttikleri konuma götürmek amacıyla bu şahısları ambulansa aldım. Belirttikleri konumun sınır bölgesi olduğunu bilmiyordum. Konuma giderken yolda kaybolduk ve dönüş yolunda jandarma tarafından durduruldum." savunmasını yaptı.

        E.A. olayın iddianamede yer aldığı şekilde yaşanmadığını ileri sürdü.

        Amacının insani yardım olduğu şeklinde savunma yapan sanık, "Göçmenlerden para istemedim. Göçmenlerin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıklarını da bilmiyorum. Ben kesinlikle göçmenleri evlerinden alarak Bulgaristan sınırına götürmek için hareket etmedim. Arkadaşımın ailesi suç tarihlerinde Kırklareli'nde yaşıyorlardı benim geleceğimden haberleri yoktu. Sürpriz yapmak istemiştim ve araç müsait olduğu için gece yola çıktım. Ehliyetimi daha önce bir konudan dolayı aldılar. Jandarma beni durduğunda ehliyetim olmadığı için heyecan yaptım. Göçmenlerden biri araçtan kaçtı bende heyecanlandığım için aracı sürmeye başladım. Ancak iddianamede belirtildiği gibi 20 dakika boyunca kaçmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın göçmen kaçakçılığı suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık E.A, göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        - Olay

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 26 Eylül 2023 tarihinde E.A. yönetimindeki ambulansı durdurmuştu. Düzensiz göçmen bulunduğu tespit edilen araçla kontrol noktasından kaçan E.A, kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

        Gözaltına alınan E.A, Kofçaz Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde geçen yıl 201 milyon 300 bin dolar ihracat yapıldı
        Kırklareli'nde geçen yıl 201 milyon 300 bin dolar ihracat yapıldı
        Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
        Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
        Trakya'da Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Trakya'da Salih el-Aruri ve hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa