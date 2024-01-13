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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:40
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında devlet korumasındaki çocuklar huzurevi sakinlerini ziyaret edip sohbet etti.

        Programa Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da katıldı.

        - Fransızca kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Fransızca kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 16 Ocak Salı günü başlayacak kursun, 5 Nisan'da sona ereceği bildirildi.

        Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

        - Üreticiler bilgilendirildi

        Kofçaz ilçesinde üreticilere zirai don hakkında bilgi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli üreticileri ziyaret edip konu hakkında bilgilendiriyor.

        Yapılan yazılı açıklamada ise zirai donun bitkiler için büyük bir stres kaynağı olduğu belirtildi.

        Tarımsal üretimi olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan birinin zirai don olduğunu ifade edilen açıklamada, zirai dona karşı üreticilerin duyarlı olması gerektiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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