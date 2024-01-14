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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürüyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye veriyor.

        Talay, projeyi önemsediklerini belirtti.

        Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyleyerek ailelere bebekleriyle mutlu bir ömür dileğinde bulundu.

        - Elektrik kesintisi

        Pehlivanköy ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Kuştepe köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 10.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Lüleburgaz'da gıda işletmeleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiketlerinin kontrollerini yaptı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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