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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Hayatını kaybeden DSP 21. Dönem Milletvekili Nural Karagöz, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:59
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Hayatını kaybeden DSP 21. Dönem Milletvekili Nural Karagöz, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karagöz için Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Burada öğle vakti İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Töreni Kırklareli Valisi Birol Ekici, İlçe Kaymakamı Şenol Elmacıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        - Ziraat Odası Başkanı Çamlıca, üreticileri ziyaret etti

        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

        Çamlıca, personeli ile beraber Yenitaşlı, Eskitaşlı ve Celaliye köylerini ziyaret etti.

        Muhtarlardan bilgi alan Çamlıca, üreticilerin isteklerini dinledi.

        Çamlıca ardından 261 Sayılı Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Başkanı Mustafa Balcı'yı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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