Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de "kahraman şövalye" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize'de "kahraman şövalye" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Vize Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro 23 Ocak Salı günü Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilecek.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yarı yıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

        Tiyatronun ücretsiz olduğunu ifade eden Özalp, tüm çocukları tiyatro oyununu izlemeye davet etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Atatürk Mahallesi'ne 19 ocak cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Başarılı sporculardan Kaymakam Özdemir'e ziyaret

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Özdemir ziyarette, okul sporları müsabakalarında il şampiyonu olan Vize Atatürk Ortaokulu voleybol takımı sporcularını tebrik etti.

        Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Özdemir, sporcuları her zaman desteklediklerini belirtti.

        Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü Hasan Nemez ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Perver de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam

        Benzer Haberler

        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesisin sahibine 22,5 yıla kada...
        İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde yıkılan tesisin sahibine 22,5 yıla kada...
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanıktan "hayvanları çok sev...
        Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanıktan "hayvanları çok sev...
        Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri başladı
        Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri başladı