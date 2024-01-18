Kırklareli'nde süt işletmesi elektriğini güneşten üretiyor ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kurduğu güneş enerji santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 80'ini üreten süt işletmesi, tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor.

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kurduğu güneş enerji santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 80'ini üreten süt işletmesi, tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor.

Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde günlük 20 ton sütün işlendiği tesisin yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Güneş Enerji Sistemi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlanarak enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için adım attı.

İşletme, 2022 yılında tesisin çatısına 700 panelden oluşan güneş enerji santrali (GES) kurdu.

Firmanın sahibi Kazım Çiftçi, AA muhabirine, son yıllarda enerji maliyetlerinin artması ile güneş enerji sistemlerine yönelmeye başladıklarını söyledi.

GES ile yıllık tüketimin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşıladıklarını ifade eden Çiftçi, "Şirketimize toplamda 350 kilovatlık bir güneş enerji sistemi kurduk. Bunun 250 kilovatını kırsal kalkınma projeleri kapsamında gerçekleştirdik." dedi.

Enerji santralinin şirketlerine çok ciddi katkı sağladığını vurgulayan Çiftçi, devlet destekli bu yatırımın 2 yılda kendisini amorti edeceğine inandığını kaydetti.

Güneş enerjisinin artık işletmeler için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını dile getiren Çiftçi, "Devletimizin tüm desteklerinden yararlanmaya çalışıyoruz çünkü devlet desteği olmamış olsaydı bu yatırımlar daha zor olurdu." şeklinde konuştu.

Yaz aylarında enerji tüketimlerinin arttığına ve buna bağlı olarak maliyetin yükseldiğine dikkati çeken Çiftçi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından güneş enerji sisteminin önemine değinerek, "Enerji tüketimimizin yüzde 75-80'ini güneşten karşılıyoruz şu anda. Yazın belki artıya geçebilir fazla enerjimizi de satabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "İşletmelerimiz yenilenebilir enerjiye önem vermeye başladı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Proje Koordinatörü Engin Karagöz ise güneş enerjisi sistemlerinin kullanımını arttırmak istediklerini söyledi.

Güneş enerjisi sistemleri ile işletmelerin girdi maliyetlerinin düşürüldüğünü ifade eden Karagöz, bu sayede maliyetlerin azalıp alım gücünün arttırılmasını sağladıklarını kaydetti.

Güneş enerji sistemlerine ilginin her geçen gün arttığını anlatan Karagöz, "Güneş enerji sistemlerinin arttırılması ve projelerden faydalanılması için tanıtımlar düzenliyoruz çünkü 2020 yılından sonra enerji maliyetleri arttı. Bu nedenle de işletmelerimiz yenilenebilir enerjiye önem vermeye başladı." diye konuştu.