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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yüklenici firma ile gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçede eksikleri gidermeye çalıştıklarını ifade eden Özalp, bu kapsamda yapılacak sosyal tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık olmak üzere 1500 kişi kapasiteli düğün salonları yapılacağını kaydetti.

        Şubat'ta sosyal tesisin temelini atmayı hedeflediklerini belirten Özalp, tesisi Mayıs'ta yüklenici firmadan teslim alarak hizmete açmayı istediklerini dile getirdi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Hıdırca, Demirköy ilçesinin İncesırt ve Armutveren köylerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Hıdırca köyünde 10.00-16.00, İncesırt ve Armutveren köylerinde ise 13.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Yol yapım çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özalp, altyapının ardından yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Vize'ye daha modern bir kent görünümü kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Özalp, ekiplerin Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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