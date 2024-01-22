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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ülkü Ocakları Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ülkü Ocakları Başkanlığını ziyaret etti.

        Sarıçam, Ülkü Ocakları Başkanı Uğurcan Özer'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra üyelerle sohbet eden Sarıçam, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Ülkü Ocakları Başkanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sarıçam, Kırklareli'nin gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.

        - İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

        Cerit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gün'e çalışmalarında başarılar diledi.

        Gün'de İl Sağlık Müdürlüğünün ilçedeki çalışmaları hakkında Cerit'ten bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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