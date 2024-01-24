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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:17
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

        İlk olarak parti binasını ziyaret eden Çopuroğlu, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Çopuroğlu ardından partisinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde belediye başkanları ile görüştü.

        Daha sonra Çopuroğlu, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ile esnaf ziyaretinde bulundu.

        - "Kahraman Şövalye" tiyatrosu sahnelendi

        Vize ilçesinde "Kahraman Şövalye" tiyatrosu sahnelendi.

        Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda çocuklara yönelik sahnelenen oyun beğeni topladı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp programa katılan öğrencilere hediyeler verdi.

        - Lüleburgaz'da karayolundaki yağ ekipler tarafından temizlendi

        Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolunda bir araçtan döküldüğü tahmin edilen yağ ekipler tarafından temizlendi.

        Market Kavşağı mevkisinde yolun yağ nedeniyle kayganlaştığını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yolda bulunan yağ ekipler tarafından temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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