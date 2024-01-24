CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel, görevinden istifa etti
CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
CHP Demirköy Kadın Kolları Başkanı Şengül Küçükgöksel, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Küçükgöksel, yaptığı yazılı açıklamada yaklaşık 4 yıldır görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.
Görevinden gerekli lüzum üzerine istifa ettiğini ifade eden Küçükgöksel, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Partime ve ilçe teşkilatıma destek verdiğim süre zarfında birlikte güzel çalışmalara imza attık. Ancak her görevin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu noktada yeni bir dönemin başlaması adına görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım."
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