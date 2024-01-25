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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, halk toplantısında kadınların isteklerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, halk toplantısında kadınların isteklerini dinledi.

        Talay, bir restoranda kadınlarla bir araya geldi.

        Kadınlarla sohbet eden Talay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kadınlarında fikirlerini almak istediğini ifade eden Talay, "Bizleri bağrına basan ve toplantımıza katılan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        - Okul aile birliği çalışmaları değerlendirildi

        Vize ilçesinde okul aile birliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda okul aile birliklerinin çalışmaları değerlendirildi.

        Akdemir, okul aile birliklerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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