Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, halk toplantısında kadınların isteklerini dinledi.

Talay, bir restoranda kadınlarla bir araya geldi.

Kadınlarla sohbet eden Talay, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadınlarında fikirlerini almak istediğini ifade eden Talay, "Bizleri bağrına basan ve toplantımıza katılan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

- Okul aile birliği çalışmaları değerlendirildi

Vize ilçesinde okul aile birliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda okul aile birliklerinin çalışmaları değerlendirildi.

Akdemir, okul aile birliklerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.