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        Kırklareli'nde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:24
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        Kırklareli'nde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'nde evinde yalnız yaşayan Hüseyin Kızılırmak'tan (79) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Kızılırmak'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Kızılırmak'ın öldüğünü belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kızılırmak'ın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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