İğneada'daki 6 kişinin öldüğü selde 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletmecisinin aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu sanık işletme sahibi Bülent B. ile tutuksuz yargılanan işletme ortaklarından B.G, C.A. ve S.U. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce yapılan otopsi işlemleri neticesinde meydana gelen sel sonucu Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyündeki ruhsatsız ve imara aykırı şekilde çalıştırılan tesiste Ahmet Baki Şimşek, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışlar, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz’ın genel beden travması ve suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği, Hüseyin Duman, Mila Duman ve Kerem Şimşek'in yaralı kurtarıldığı bilgisi bulunuyor.

Meteoroloji bilirkişisi tarafından değerlendirme raporunun da yer aldığı iddianamede, olay tarihinde meydana gelen yağışların ölçülen ekstrem yağış değerleri olduğu, kısa sürede meydana gelen ve yağış şiddeti sınıflandırmasında aşırı yağış olarak nitelendirildiği yer alıyor.

Jeoloji bilirkişisi tarafından yapılan değerlendirme de tesisin muhtemelen eski dere yatağı üzerine konumlandığı kanaatine varıldığının belirtildiği iddianamede, uydu görüntüsü incelemesinde ise 2020 yılında 4 bina ve yapay göletin bulunduğu, 2021 yılında ise kaçak yapıların devam ettirildiği bilgisi bulunuyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanması yapılacak.

- Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Devlet Su İşleri verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5 kişi gözaltına alınmış, 1 kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan şüphelilerden 2'si ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.