Lüleburgaz'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Beyaz Siteler Sokak'ta bir restoranda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.