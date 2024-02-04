Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Mehmet Işık, memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İlçedeki evinde vefat eden 71 yaşındaki Işık için Malkoçlar köyündeki camide tören düzenlendi.
Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.
Törene, Işık'ın ailesi, Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile vatandaşlar katıldı.
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