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        Kırklareli'nde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:54
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        Kırklareli'nde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada 35 farklı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y. saklandığı evde yakalandı.

        Firari hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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