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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:19 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerinde bulundu.

        Çanakcıoğlu, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Pınarhisar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen Çanakcıoğlu, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        - Belediye Başkanı Gün, başarılı sporcuları tebrik etti

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Demirköy Anadolu Lisesi futsal genç kız takımıyla bir araya geldi.

        Okul sporları etkinlikleri kapsamında futsal turnuvasında ikinci olan takımI tebrik eden Gün, sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.

        Demirköy'ün spor ile ön plana çıktığını ifade eden Gün, sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini kaydetti.

        - Belediye Başkanı Talay, yatırımları değerlendirdi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 5 yılda gerçekleştirilen yatırımları değerlendirdi.

        Talay, yaptığı yazılı açıklamada Pınarhisar'da altyapı ve üstyapıyı yeniden inşa ettiklerini belirtti.

        En önemli yatırımları gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

        Altyapıda 12 bin 300 metre kanalizasyon, 10 bin 500 metre yağmur suyu, 89 bin 600 metre içme suyu hattı, 63 bin 500 metrekare doğalgaz hattı yapıldığını ifade eden Talay, üstyapıda ise 75 bin metrekare sıcak asfalt, 169 bin 400 metrekare kilit parke taşı ile 26 bin metrekare baskı beton kaldırım yaptıklarını bildirdi.

        Talay, yatırımların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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