Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar, okulların durumu ve devamsızlık gibi konular görüşüldü.

Kentin adının eğitimdeki başarısıyla anıldığını ifade eden Ekici, bu başarının artması için çalıştıklarını söyledi.

- Vali Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Ekici, Yunanistan'da düzenlenen Orfeas 24 Uluslararası Yüzme Yarışması'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Sporcularla sohbet eden Ekici, uluslararası başarıların önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Ekici, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.