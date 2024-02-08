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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar, okulların durumu ve devamsızlık gibi konular görüşüldü.

        Kentin adının eğitimdeki başarısıyla anıldığını ifade eden Ekici, bu başarının artması için çalıştıklarını söyledi.

        - Vali Ekici, başarılı sporcuları tebrik etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

        Ekici, Yunanistan'da düzenlenen Orfeas 24 Uluslararası Yüzme Yarışması'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

        Sporcularla sohbet eden Ekici, uluslararası başarıların önemli olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Ekici, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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