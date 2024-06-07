Lüleburgaz Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneğinden çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısı

Lüleburgaz Balkan Yarımadası Göçmenleri Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Veli Öner, 9 Haziran Pazar günü yapılacak Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Öner, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde düzenlediği basın toplantısında, General Ferhat Akat İlkokulu, Ahmetbey Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesi ve Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Çifte vatandaşların sabah 07.00'dan 20.00'a kadar oy kullanabileceklerini ifade eden Öner, oy kullanacak çifte vatandaşların Bulgaristan kimliği veya süresi geçerli olan pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirtti.

İlçede yaklaşık 4 bin çifte vatandaşın bulunduğunu anımsatan Öner, herkesi oy kullanmaya davet etti.

Seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Öner, "9 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde tüm çifte vatandaşları sandıklara davet ediyoruz. Seçimler bizim için çok önemlidir. Çünkü Bulgaristan vatandaşlığımızı ve Avrupa'da eşit vatandaşlık haklarımızı korumamız gerekiyor. Bulgaristan'daki mal varlıklarınızı korumak için, emeklilik haklarınızı korumak için, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza destek vermek için sandık başına giderek, oy hakkımızı kullanalım. Kullandığımız bir oy bile bizim için çok büyük önemlidir." diye konuştu.