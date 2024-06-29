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        Kırklareli'ndeki Çayırdere Barajı'ndan suyun dere yatağına tahliye edileceği uyarısı

        Kırklareli'ndeki Çayırdere Barajı'ndaki suyun bir miktarının dere yatağına tahliye edileceği uyarısında bulunularak, tedbirli olunması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:43
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        Kırklareli'ndeki Çayırdere Barajı'ndan suyun dere yatağına tahliye edileceği uyarısı
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        Kırklareli'ndeki Çayırdere Barajı'ndaki suyun bir miktarının dere yatağına tahliye edileceği uyarısında bulunularak, tedbirli olunması istendi.

        DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çayırdere Barajı'nın dipsavak vanasının kadim su hakkının kullanılması amacıyla açılacağı belirtildi.

        Suyun Bağlar Deresi'ne deşarj edileceği ifade edilen açıklamada, "İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak can ve mal kaybına uğranılmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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