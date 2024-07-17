Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 08:32 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle anızlık alana sıçradı.

        Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

        Yangında iki köpek yavrusu da öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Tamir için geldi, çekiçle saldırdı: 4 yaralı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        TÜRKSAT 6A'da sıcak gelişme
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sürpriz hamle!
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Başbakan'ın istifasını kabul etti
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde saman yüklü kamyonda çıkan, anız ve ağaçlık alana sıçrayan y...
        Kırklareli'nde saman yüklü kamyonda çıkan, anız ve ağaçlık alana sıçrayan y...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde iki eski kooperatif yöneticisi "zimmet" suçundan 12 yıla kad...
        Kırklareli'nde iki eski kooperatif yöneticisi "zimmet" suçundan 12 yıla kad...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Anız yangının sıçradığı, içinde arıların olduğu 200 kovan yandı
        Anız yangının sıçradığı, içinde arıların olduğu 200 kovan yandı
        Şekilli peteklerle sattığı coğrafi işaretli meşe balının tanıtımına katkı s...
        Şekilli peteklerle sattığı coğrafi işaretli meşe balının tanıtımına katkı s...