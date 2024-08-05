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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:49
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi
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        Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.

        Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 4 bin 122 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimlerde 562 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

        Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 48 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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