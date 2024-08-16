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        Kırklareli'nde 300 çil kekliği doğaya bırakıldı

        Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 çil kekliği doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:37
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        Kırklareli'nde 300 çil kekliği doğaya bırakıldı
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        Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 çil kekliği doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çil kekliklerin arttırılması eylem planı kapsamında doğaya kekliklerin salınması çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

        Çil kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğu aktarılan açıklamada, kekliklerin Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'ndan alındığı belirtildi.

        Açıklamada, kekliklerin kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köylerinden salındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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