Kırklareli'nde 300 çil kekliği doğaya bırakıldı
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 çil kekliği doğaya salındı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 çil kekliği doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çil kekliklerin arttırılması eylem planı kapsamında doğaya kekliklerin salınması çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.
Çil kekliklerin doğada azalarak nesli tükenme noktasında olduğu aktarılan açıklamada, kekliklerin Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'ndan alındığı belirtildi.
Açıklamada, kekliklerin kent merkezine bağlı Kuzulu ve Kadıköy köylerinden salındığı kaydedildi.
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