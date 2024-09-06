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        Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarında

        Kırklareli'nde meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:04 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:04
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        Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarında
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        Kırklareli'nde meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri basınla paylaşıldı.

        Görüntülerde, Lüleburgaz ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda belirli zamanlarda dört otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar yer alıyor.

        TOKİ Kavşağı'nda ise otomobille bisikletlinin çarpışması kameralarca kaydedildi.

        Kent merkezinde de hafif ticari araç ve motosikletle iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır", "Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz." notuyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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