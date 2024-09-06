Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarında

İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır", "Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz." notuyla paylaştı.

Kent merkezinde de hafif ticari araç ve motosikletle iki otomobilin çarpışması kameralara yansıdı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri basınla paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.