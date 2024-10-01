Kırklareli'nde 127 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 127 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 127 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-30 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalarında 127 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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