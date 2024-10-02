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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:07
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23-29 Eylül tarihlerinde 6 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

        Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 12 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 litre sahte içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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