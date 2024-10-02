Kırklareli'nde trafik kazaları KGYS kameralarında

Lüleburgaz ilçesinde de iki farklı kazada, otomobillerin yola çıkması sonucu motosikletlerle çarpışması görüntülerde yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, İstanbul kara yolundan kent merkezine seyir halindeki hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarpması, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz kavşağında da yola çıkan otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu devrilmesi yer alıyor.

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