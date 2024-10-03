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        Kırklareli'nde maskeli zanlının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüzünde maske bulunan zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:02
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        Kırklareli'nde maskeli zanlının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüzünde maske bulunan zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Altıyol Mahallesi'nde bir düğüne katılan Şahin Şütürü, yüzünü maske ile kapatan bir kişi tarafından silahla vuruldu.

        Ağır yaralanan Şütürü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şütürü, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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