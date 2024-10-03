Kırklareli'nde maskeli zanlının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti

Şütürü, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Altıyol Mahallesi'nde bir düğüne katılan Şahin Şütürü, yüzünü maske ile kapatan bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.