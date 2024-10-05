Kırklareli Valisi Turan, yol kontrol noktalarında incelemede bulundu

Özveriyle 7 gün 24 saat görevi başında olan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Turan, görevlerinde kolaylık diledi.

Turan, konuşmasında, vatandaşların huzur ve güvenliği için şehir giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Vali Turan ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu kentteki uygulama noktalarını ziyaret etti.

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