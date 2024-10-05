Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Turan, kentte yatırımları arttırıp vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştıracaklarını ifade etti.

Vali Turan, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve parti teşkilatı, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, belediye ve il genel meclis üyeleri ile diğer ziyaretçilerini makamında kabul etti.

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