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        Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi

        Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:36
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        Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi
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        Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına iki arazi aracı kazandırdıklarını belirtti.

        Güçlenen araç filosu ile köylere daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Kuşoğlu, araçların her türlü arazi koşuluna uygun olduğunu kaydetti.

        Kuşoğlu, araçların Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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