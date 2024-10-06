Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi
Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi.
Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına iki arazi aracı kazandırdıklarını belirtti.
Güçlenen araç filosu ile köylere daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Kuşoğlu, araçların her türlü arazi koşuluna uygun olduğunu kaydetti.
Kuşoğlu, araçların Kırklareli'ne hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
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