Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna 2 arazi aracı ekledi.

Güçlenen araç filosu ile köylere daha hızlı hizmet sunacaklarına inandığını aktaran Kuşoğlu, araçların her türlü arazi koşuluna uygun olduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, araç filolarına iki arazi aracı kazandırdıklarını belirtti.

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