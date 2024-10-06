Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy'de ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde kurum ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile Pehlivanköy Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Fatma Ballı'dan ilçe hakkında brifing alan Turan, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

Turan, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.