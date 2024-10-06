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        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy'de ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde kurum ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:36
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        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy'de ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy ilçesinde kurum ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile Pehlivanköy Kaymakamlığını ziyaret etti.

        Kaymakam Fatma Ballı'dan ilçe hakkında brifing alan Turan, devam eden ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

        Turan, daha sonra İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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