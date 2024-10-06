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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:19
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Talay, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istek ve önerilerini dinledi.

        Öğrencilerin hayatlarını kent yatırımlarıyla kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Talay, öğrencilerin eğitim hayatlarına en iyi katkıyı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

        - Halk oyunları kursu devam ediyor

        Vize Belediyesince açılan halk oyunları kursu sürüyor.

        Belediye kapalı düğün salonunda yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen kursta, Trakya Roman, zeybek ve Karadeniz kategorilerinde eğitimler devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Doğal gaz çalışmaları

        Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları yürütülüyor.

        GAZDAŞ ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde ana hat ve servis hatları çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Özalp, doğal gaz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde vatandaşların ev içi doğal gaz tesisatlarını yaptırması gerektiğini ifade eden Özalp, vatandaşların abonelik işlemlerini de gerçekleştirebileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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