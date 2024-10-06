Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde vatandaşların ev içi doğal gaz tesisatlarını yaptırması gerektiğini ifade eden Özalp, vatandaşların abonelik işlemlerini de gerçekleştirebileceğini belirtti.

Özalp, doğal gaz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye kapalı düğün salonunda yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen kursta, Trakya Roman, zeybek ve Karadeniz kategorilerinde eğitimler devam ediyor.

Öğrencilerin hayatlarını kent yatırımlarıyla kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Talay, öğrencilerin eğitim hayatlarına en iyi katkıyı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

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