Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası kutlandı
Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırklareli'nde Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Spor Salonu önünde toplanan sporcular, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
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