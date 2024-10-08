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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:05
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Balaban, çarşı esnafını ziyaret ederek, istek ve şikayetlerini dinledi.

        Bir süre vatandaşlarla da sohbet eden Balaban, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

        - Öğrenci buluşmaları etkinliği

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akdemir, Atatürk Ortaokulu ve Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayan Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 2 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kuzulu köyü ile Koruköy köyüne 10 Ekim Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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