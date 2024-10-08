Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 35 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 35 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 35 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 30 Eylül-7 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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