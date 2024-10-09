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        Lüleburgaz'da çevreyi kirleten 4 kişiye ceza uygulandı

        Lüleburgaz ilçesinde bir işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiye çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:50
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        Lüleburgaz'da çevreyi kirleten 4 kişiye ceza uygulandı
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        Lüleburgaz ilçesinde bir işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiye çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle ceza kesildi.

        Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimde bulunarak vatandaşların ihbarlarını değerlendirdi.

        Ekipler, Eski İstasyon Caddesi'nde bir işletme sahibince balık atıklarının çöp konteynerinin dışına bırakıldığını tespit etti.

        İşletme sahibine 10 bin 515 lira ceza kesildi.

        Öte yandan Büklüm Caddesi'nde konteynerin yanına atık döken kişi ile Eczacıbaşı Caddesi'nde yola beton döken kişiye 3'er bin lira, Özgürlük Caddesi'nde de boş konteynerin yanına çöp atan bir kişiye 313 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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