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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:40
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Doğu Mahallesi Seyfioğlu Tabyaları mevkisinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Yolun bozulan bölümlerini temizleyerek asfaltlamaya hazır hale getiren ekiplerin çalışmaları kısa sürede tamamlayacağı belirtildi.

        - "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar"

        Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi temizlik personeli ile vatandaşların da katıldığı programda, kentte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

        Etkinlikte gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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