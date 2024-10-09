Etkinlikte gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürerek çöpleri topladı.

Lüleburgaz Belediyesi temizlik personeli ile vatandaşların da katıldığı programda, kentte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Doğu Mahallesi Seyfioğlu Tabyaları mevkisinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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