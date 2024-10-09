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        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası yapıldı

        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:27
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        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası yapıldı
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        Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası düzenlendi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, lise öğrencileri yarıştı.

        Yaklaşık 70 öğrenciye müsabakaların ardından madalya verildi.

        Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, konuşmasında, "Avrupa Spor Haftası"nı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

        Gençlerin spor ile daha çok iç içe olmalarını istediklerini ifade eden Babuşcu, etkinlikler ile Gençlik Merkezini de tanıtarak gençleri daha çok sportif faaliyetlerini katılmalarını amaçladıklarını kaydetti.

        Dart müsabakalarının da öğrenciler arasında çekişmeli geçtiğini anlatan Babuşcu, müsabakalara katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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