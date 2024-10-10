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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:45
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

        Vali Turan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasin Bulut, İstanbul İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Akkaya ile Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Vali Turan üniversitede incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek'ten bilgi alan Turan, inşaatları gezdi.

        Kırklareli Üniversitesinin kentin göz bebeği kurumlar arasında yer aldığını ifade eden Turan, üniversitenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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