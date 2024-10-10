Kırklareli Üniversitesinin kentin göz bebeği kurumlar arasında yer aldığını ifade eden Turan, üniversitenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini kaydetti.

Vali Turan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasin Bulut, İstanbul İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Akkaya ile Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı makamında kabul etti.

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