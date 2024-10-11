Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.G. idaresindeki 34 JM 9656 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 06 BML 520 plakalı otomobil Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü yakınlarında çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüleri O.G. ve M.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Beşiktaş'ta ocak hazırlığı!
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Eskişehir'den sonra İstanbul! Maskeli saldırgan rastgele 3 kişiyi bıçakladı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Alo Fetva'ya telefon yağdı! Bilmeden domuz eti yemek haram mı?
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın önünü kestiler!
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        TÜRK – İŞ’ten asgari ücret uyarısı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı

        Benzer Haberler

        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada mütala...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada mütala...
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde bir haftada 336 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 336 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 120 bin 333 lira c...
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 120 bin 333 lira c...
        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıl...
        Kırklareli'nde üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıl...
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi