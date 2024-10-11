Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, O.G. idaresindeki 34 JM 9656 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 06 BML 520 plakalı otomobil Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü yakınlarında çarpıştı.

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