Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.G. idaresindeki 34 JM 9656 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 06 BML 520 plakalı otomobil Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri O.G. ve M.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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