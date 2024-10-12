Kırklareli'nde yük taşıyan araçlar denetlendi
Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Vize ilçesinin Hasbuğa köyü yolu ayrımında oluşturulan kontrol noktasında ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti.
Sürücülere fazla tonaj, yarı römorklara reflektör takma ve hızlı limitleri konularında bilgi verildi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
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